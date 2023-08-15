Ряду регионов России предрекли рекордную жару

Вильфанд спрогнозировал аномально высокую температуру в Приволжском округе

Аномально теплая погода ожидается в течение рабочей недели практически во всем Приволжском федеральном округе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, даже на севере Поволжья, в Кировской, Нижегородской областях, температура будет стремиться к 30 градусам, что примерно на 7-8 градусов выше многолетних значений.

«И в среднем Поволжье, в Татарстане, температура будет до 32 градусов. А на юге (Самарская, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская область) — до 35. Очень теплая погода, кратковременные осадки возможны, но летнего типа», — поделился Вильфанд.

Выше 30 градусов ожидается температура и на юге Европейской России. В частности, в Краснодарском крае столбик термометра достигнет 30-35 градусов. Ночные температуры также будут высокими — в районе 23-25.

Ранее стало известно, что урожаи в Поволжье и Сибири оказались под угрозой из-за погодных условий. В регионах наблюдается сильная засуха, которая может сказаться на части посевов зерновых культур.

