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09:58, 14 августа 2023Среда обитания

Урожаи в России оказались под угрозой

«Известия»: урожаи в России оказались под угрозой из-за погоды
СюжетПожары в Греции:

Фото: Maksim Konstantinov / Globalookpress.com

Летом 2023 года урожаи в России частично оказались под угрозой из-за погодных условий. Об этом сообщают специалисты «Известий».

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха. Это повлечет за собой снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур. При этом эксперты Национального союза агростраховщиков (НСА) отмечают, что в подавляющем большинстве аграрных регионов опасные погодные события не распространились на целые регионы и не повлекли за собой тотальных убытков.

«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», — заключил президент НСА Корней Биждов. По данным союза, на первую декаду августа в организованном секторе собрано 400 тысяч тонн продукции открытого грунта — на 4,5 процента больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

В консалтинговой компании «НЭО Центр» добавили, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Однако продолжительная жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и части картофеля. Опасения вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где очень жарко и мало влаги.

Ранее сообщалось, что на фоне засухи, размножения вредителей и лесных пожаров в Греции резко пострадает урожай оливкового масла. Эксперты ожидают снижение урожая на треть, с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч.

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    Александра Качан
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