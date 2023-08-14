«Известия»: урожаи в России оказались под угрозой из-за погоды

Летом 2023 года урожаи в России частично оказались под угрозой из-за погодных условий. Об этом сообщают специалисты «Известий».

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), в Поволжье и Сибири наблюдается сильная засуха. Это повлечет за собой снижение урожаев и гибель части посевов зерновых культур. При этом эксперты Национального союза агростраховщиков (НСА) отмечают, что в подавляющем большинстве аграрных регионов опасные погодные события не распространились на целые регионы и не повлекли за собой тотальных убытков.

«Поэтому нет предпосылок к тому, чтобы урожай основных сельхозкультур в текущем году оказался серьезно ниже по сравнению со среднемноголетними значениями», — заключил президент НСА Корней Биждов. По данным союза, на первую декаду августа в организованном секторе собрано 400 тысяч тонн продукции открытого грунта — на 4,5 процента больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

В консалтинговой компании «НЭО Центр» добавили, что с точки зрения погодных условий 2023 год оказался лучше среднего сельскохозяйственного года в России. Однако продолжительная жара может сказаться на урожае кукурузы, сахарной свеклы и части картофеля. Опасения вызывает производство в Поволжье, Сибири и на Урале, где очень жарко и мало влаги.

Ранее сообщалось, что на фоне засухи, размножения вредителей и лесных пожаров в Греции резко пострадает урожай оливкового масла. Эксперты ожидают снижение урожая на треть, с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч.