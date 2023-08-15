Медведев оценил идею НАТО по обмену территорий Украины на членство в альянсе

Медведев: для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Украине в случае отказа от спорных территорий для вступления в НАТО нужно будет отказаться даже от Киева. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал политик и добавил, что в таком случае столицу Украины нужно будет перенести во Львов.

Ранее глава офиса генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО может привести к окончанию военного конфликта.