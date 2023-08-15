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10:11, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказала о «жестком стрессе» в телеигре

Звезда КВН Наталия Медведева назвала жестким стрессом участие в телеигре

Кадр: PROжизнь / Youtube

Бывшая участница КВН, звезда юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о серьезном стрессе в «Клубе веселых и находчивых», из-за которого, по ее словам, у некоторых участников возникала рвота. Подробностями она поделилась в интервью проекту «PROжизнь», видео доступно на YouTube.

Медведева назвала участие в КВН жестким стрессом и отметила, что игроки постоянно находятся в «не очень здоровом тонусе». «Когда у твоей кавээновской деятельности появляется серьезный окрас, ты попадаешь в серьезную лигу, особенно телевизионную, здесь уже другая игра наступает. Все серьезнее, все жестче», — пояснила она.

Говоря о строгости редактуры, юмористка указала, что участников КВН могли за несколько дней или за день до игры заставить переписывать материал. «Ты идешь [на игру] как будто на расстрел. И ты пытаешься спасти ситуацию. И тебе надо еще выйти, ты своим лицом отвечаешь, выйти, сделать, как будто не бывало этих ночей, не бывало этих нервов. А до этого рвет тебя за кулисами, ты зеленый, не спавший, должен выйти и показать класс», — поделилась Медведева. чОна также подчеркнула, что не знает «ни одну команду КВН, которая не блевала где-то там в состоянии обморочном» из-за волнения.

Ранее Медведева рассказала о слове, которое ее команде не разрешали произносить на сцене в КВН. Юмористка раскрыла, что таким словом было «угги».

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    Маргарита Щигарева
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