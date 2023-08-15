Нарышкин назвал санкции инструментом неоколониализма США и ЕС

Нарышкин: институт санкций является инструментом неоколониализма США и ЕС

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что институт санкций является инструментом политики неоколониализма США и ЕС. Заявление прозвучало в рамках Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава СВР назвал практику вторичных санкций «колониальной сущностью санкционной политики Вашингтона и его сателлитов». По его мнению, страны Запада занимаются «присвоением себе власти над тем, что тебе не принадлежит».

«США и Европейский союз активно развивают институт вторичных санкций как инструмент внешнего управления политикой третьих стран, особенно тех, которые предпочитают зависимости от Запада равноправное партнерство с Москвой, Пекином и другими полюсами глобального большинства», — отметил Нарышкин.

XI Московская международная конференция по безопасности проходит в этом году 15 августа. Целью формата является обмен мнениями между главами оборонных и внешнеполитических ведомств по основным вопросам международной безопасности.

Ранее Нарышкин назвал оторванность властей США от остального мира их главной проблемой. По его мнению, американская элита живет в своеобразном «радужном мире», в котором Соединенные Штаты «безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать».