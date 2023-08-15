В России назвали главную проблему США

Нарышкин назвал оторванность властей США от остального мира их главной проблемой

В США стремительно растет оторванность властей от реальности и остального мира. Главную проблему Вашингтона назвал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

По его мнению, американская элита живет в своеобразном «радужном мире», в котором Соединенные Штаты «безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать».

«А реальность такова, что они давно уже превратились в другую гегемонию, которая упорно пытается заставить других делать то, во что сама не верит, и чему совершенно не соответствует», — заключил глава СВР.

3 июля Нарышкин заявил, что власти США передали боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии ракеты с отравляющими веществами и готовят провокации с химическим оружием, чтобы дискредитировать власти республики. Согласно данным СВР, методика применения ракет с отравляющими веществами уже отрабатывалась в мае 2023 года в сирийской провинции Идлиб.

