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09:54, 15 августа 2023Силовые структуры

Российский полицейский сбил на переходе шестилетнюю девочку

Под Новосибирском полицейский сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Новосибирской области сотрудник МО МВД России «Карасукский» сбил шестилетнюю девочку. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, 7 августа в городе Карасук около дома на улице Тургенева неизвестный на Toyota Corolla сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочку госпитализировали, водитель скрылся с места аварии. Его объявили в розыск.

Силовики выяснили, что машина принадлежит полицейскому. Спустя четыре дня фигурант сам пришел в ГИБДД и признался, что совершил ДТП. Сейчас в отношении сотрудника составили протоколы за непредоставление преимущества движения пешеходу и невыполнение обязанностей во время ДТП.

Кроме того, назначена служебная проверка. Правоохранителя ждет увольнение со службы и наказание за побег с места происшествия.

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими.

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    Екатерина Власова
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