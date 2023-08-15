В Белгородской области умер пострадавший при обстреле мужчина

Губернатор Гладков заявил о гибели пострадавшего при обстреле в Новой Таволжанке

Пострадавший при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Таволжанке умер в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Также у него были обширные кровопотери. Губернатор сообщил, что снаряды упали рядом с частным домом, где шли восстановительные работы.

Также при обстреле пострадала женщина. Ее доставили в больницу с осколочными ранениями.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попыталась совершить террористическую атаку в Белгородской области. Как рассказали в оборонном ведомстве, попытка атаки была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО).

