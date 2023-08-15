Минобороны рассказало о попытке атаки беспилотника в российском регионе

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки беспилотника в Белгородской области

Украина с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попыталась совершить террористическую атаку в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, попытка атаки была пресечена системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — рассказали в Минобороны.

О предотвращенной атаке сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что беспилотник был обнаружен в небе над Шебекинским городским округом.