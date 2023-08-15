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17:36, 15 августа 2023Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

В Шебекинском округе Белгородской области сработала система ПВО

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Шебекинском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор этого приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, ПВО удалось сбить воздушную цель. О какой цели идет речь — о ракете или беспилотнике, Гладков не уточнил.

Губернатор добавил, что в результате попытки атаки пострадавших нет, однако одна из построек получила повреждения. «Пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», — рассказал он, отметив, что повреждения образовались при падении осколков.

Глава региона добавил, что подомовой обход территории продолжается.

Система ПВО срабатывала в этом регионе и днем ранее, 14 августа.

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    Марк Леонов
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