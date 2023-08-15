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10:48, 15 августа 2023Культура

37-летняя звезда фильма «Двое: Я и моя тень» родила первенца

37-летняя звезда фильма «Двое: Я и моя тень» Эшли Олсен родила первенца

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

37-летняя звезда фильма «Двое: Я и моя тень» актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, несколько месяцев назад у артистки появился на свет сын, которого она и ее супруг, 35-летний художник Луи Эйснер, назвали Отто. Звезда фильмов нулевых рожала в Нью-Йорке. Инсайдеры добавили, что пара пребывает в восторге от прибавления в семье.

В январе этого года стало известно, что актриса тайно вышла замуж за своего избранника, в отношениях с которым состояла с 2017 года. По информации анонимных источников, свадебная церемония состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме в Лос-Анджелесе, США. Известно, что на закрытом мероприятии присутствовали около 50 человек.

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен — американские сестры-близнецы, которые прославились в детстве после ролей в сериале «Полный дом» и таких фильмах, как «Паспорт в Париж» и «Двое: Я и моя тень». Впоследствии получили известность как модельеры, основав два модных бренда The Row и Elizabeth&James.

Ранее сообщалось, что барбадосская певица и предпринимательница Рианна родила дочь.

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    Анастасия Астахова
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