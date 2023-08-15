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14:03, 15 августа 2023Россия

На российском мясокомбинате произошел выброс аммиака

МЧС: в Пермском крае на мясокомбинате произошел выброс аммиака

Фото: NikMasl / YouTube

В городе Чайковский Пермского края на мясокомбинате произошел выброс аммиака. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы местным жителям нет. «Выхода аммиака за пределы помещения не допущено», — разъяснили в управлении. Из здания предприятия сумели самостоятельно эвакуироваться 220 человек. На место происшествия отправили около 60 спасателей.

В пермском Минздраве агентству рассказали, что в результате происшествия пострадали трое мужчин. «Они были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медпомощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

8 августа сообщалось, что во Владимирской области на заводе по производству акриловых ванн произошел мощный пожар. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

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    Анна Щербакова
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