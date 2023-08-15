Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:06, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

Врачи Малышева и Коновалов: слезы способствуют выработке гормонов счастья

Фото: Yosi Prihantoro / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли неожиданную пользу слез. В выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале они рассказали, что плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты заявили, что со слезами у людей выводится гормон стресса — кортизол. Помимо этого, как отметили врачи, во время плача в организме вырабатываются окситоцин и серотонин. «Это гормоны счастья, тепла, привязанности», — объяснил Коновалов.

Кроме того, слезы обладают антимикробным действием благодаря содержанию в них лизоцина, рассказали врачи. «В слезе содержится лизоцин — это то вещество, которое прямым образом влияет на бактерии и на вирусы», — пояснил офтальмолог.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали голубику продуктом, полезным для потенции.

Что думаешь? Оцени!
    Асель Минбаева
    Обсудить
    Последние новости

    В Африку направят украинский отряд для диверсий. Как борьба с Россией вышла на новый уровень и при чем здесь MI6?

    Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить соперника и выйти в финал Кубка лиг

    Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

    Туристка залезла в знаменитый фонтан в Риме, попала на видео и угодила в полицию

    В Москве умер муж российской чемпионки мира по боксу

    В Одесской области заявили о поврежденных складах и зернохранилищах

    В США спрогнозировали антирекорд по случаям массовой стрельбы

    Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

    Украина обстреляла жилые дома в приграничном российском регионе

    Стало известно о взрывах в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости