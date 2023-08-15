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17:16, 15 августа 2023Путешествия

Назван аналог Монте-Карло в российской глубинке

Российский бизнесмен Шевцов сравнил популярный у богачей Плес с Монте-Карло

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Город Плес в Ивановской области стал популярным местом отдыха среди российских богачей и был назван аналогом Монте-Карло. Об этом рассказала корреспондент KP.RU Елена Кривякина.

Журналистка отметила, что не смогла найти отель средней категории, когда планировала поездку в город на Волге. По ее словам, свободные места остались только в советском пансионате, где номер в сутки обойдется в 4 тысячи рублей, и в модном бутик-отеле, где стоимость проживания за ночь варьируется от 28 до 88 тысяч рублей.

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Владелец отеля Алексей Шевцов рассказал изданию, что целенаправленно придерживается политики высоких цен, чтобы привлекать в российскую глубинку инвесторов. Бизнесмен сравнил плессян с жителями Монте-Карло — «редкостными людьми, которые пожизненно обеспечены работой».

Как уточнило издание, ранее в Плесе останавливались глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица. В 2005 году в одном из домов города также гостили принц Майкл Кентский (двоюродный брат покойной Елизаветы II) с супругой.

Ранее россияне назвали Плес одним из самых атмосферных городов России, которые подходят для осенних поездок. В список также вошли Калининград, Санкт-Петербург и Выборг.

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    Мария Борисова
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