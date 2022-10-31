Россияне назвали самые атмосферные города страны для осенних поездок

OneTwoTrip: россияне назвали Калининград красивым городом для поездок поздней осенью

Россияне назвали Калининград, Санкт-Петербург и Выборг одними из самых красивых городов страны для поездок поздней осенью. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, Калининград признали атмосферным городом для осенних путешествий 18 процентов участников опроса, Санкт-Петербург идет на втором месте с небольшим отрывом — 16 процентов. Красоту и уют Выборга отметили 10 процентов респондентов, Нижнему Новгороду и Домбаю отдали предпочтение восемь и семь процентов соответственно. Кроме того, россияне часто называли Суздаль, Геленджик, Москву, Плес и Сочи.

Специалисты выяснили, что большинство россиян (84 процента) любят путешествовать поздней осенью, однако в этом году поездки запланировали меньше половины опрошенных — 41,5 процента. Теплые города выбирают 66 процентов респондентов. В то же время туристов интересуют и живописные локации — 63 процента участников опроса признались, что хотя бы раз специально отправлялись в такие места.

Ранее в октябре сообщалось, что список стран, куда российские туристы могут добраться прямыми и стыковочными рейсами, увеличился до 45. Наиболее ожидаемым стало постепенное открытие государств Юго-Восточной Азии.