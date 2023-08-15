Грабители дважды похитили деньги и украшения российского пенсионера

На Кузбассе полиция задержала подозреваемых в ограблении 85-летнего пенсионера

В Кемеровской области полиция задержала троих подозреваемых в ограблении 85-летнего пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В конце июля медики сообщили полиции, что в больницу поступил 85-летний пенсионер с черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и других частей тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, а позднее переквалифицировали его в 162 («Разбой») УК РФ.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастны трое местных жителей в возрасте от 20 лет до 31 года, двое из которых были судимы за имущественные преступления. Они установили, что злоумышленники похитили деньги, золотые изделия и три пистолета. По предварительным данным, своими действиями грабители нанесли пенсионеру ущерб в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.

Подозреваемых задержали в квартирах их друзей и родственников. У подельников изъяли похищенные золотые украшения и оружие. Силовики установили, что предполагаемый организатор разбойного нападения уже является фигурантом уголовного дела об ограблении этого пенсионера. Оно произошло в июне. Мужчина организовал его совместно с 32-летней сообщницей. Тогда они похитили у пожилого мужчины ювелирные изделия и около 150 тысяч рублей.

Все подозреваемые заключены под стражу. Трое задержанных дали признательные показания.

Ранее в Москве полицейские задержали двух 19-летних девушек, которые подозреваются в разбойном нападении на пожилых мужчин.

