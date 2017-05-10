В Москве задержали подозреваемых в ограблении мужчины девушек

Московские полицейские задержали двоих 19-летних девушек, которые подозреваются в разбойном нападении на мужчину. Об этом в среду, 10 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«По словам потерпевшего, он познакомился в социальной сети с двумя девушками, которые разместили в Интернете объявление о знакомстве. В тот же день он встретился с ними возле станции метро "Щелковская". В момент общения на 9-й Парковой улице одна из девушек неожиданно достала газовый баллончик и брызнула ему в лицо», — говорится в сообщении.

После этого подозреваемые похитили у своей жертвы деньги, сели в такси и скрылись. Позже врачи диагностировали у мужчины

химический ожог роговицы глаза.

Полицейские задержали подозреваемых на Щелковском шоссе, в настоящее время они заключены под стражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». По данным полиции, задержанные нигде не работают, приехали в Москву из другого региона. В столичном главке МВД полагают, что девушки причастны к другим аналогичным преступлениям.

5 августа 2011 года в городе Прокопьевск (Кемеровская область) задержали женщину, которую заподозрили в ограблении пенсионера в костюме смерти.

Подозреваемая в черной одежде и маске ворвалась в квартиру 86-летнего горожанина вечером. Пенсионер позднее объяснил полицейским, что принял грабительницу за посланницу смерти. Угрожая шилом, женщина потребовала деньги. Пенсионер отдал ей около четырех тысяч рублей. После этого женщина заперла хозяина в туалете, перерезала провод телефона и скрылась.