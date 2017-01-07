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Подозреваемые в разбое задержаны в Москве

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На востоке Москвы задержаны подозреваемые в разбойном нападении, совершенном в районе Метрогородка. Об этом в субботу, 7 января, сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.

Преступление произошло 5 января. Примерно в два часа ночи потерпевший поймал машину возле остановки общественного транспорта на Открытом шоссе и попросил довезти его до ближайшего круглосуточного магазина. По пути в салон автомобиля сел еще один пассажир — как оказалось, знакомый водителя.

Остановив машину в безлюдном месте на Пермской улице автомобилист и его сообщник напали на пассажира, отобрали у него деньги, банковскую карту и телефон, выкинули на улицу и скрылись.

Полиция задержала по подозрению в совершении преступления двух мужчин, одному из которых 28, другому — 29 лет. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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