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07:00, 15 августа 2023Забота о себе

Мужчины перечислили причины отказаться от предложенного секса

Мужчины на Reddit заявили, что отказывались от секса из благородных побуждений

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit назвали причины, по которым отказывались от предложенного женщиной секса. Свои реакции на женскую инициативу они перечислили в ответ на вопрос в разделе AskReddit.

Некоторые мужчины заявили, что отказаться от интимного контакта их заставили благородные побуждения — они не хотели пользоваться слабостью партнерши в трудный момент.

Она была красоткой, великолепной, я ей в подметки не годился. Недавно оба мы вырвались из плохих отношений. Она пришла в мою комнату рано утром, пьяная вдрабадан, попыталась соблазнительно раздеться, но оступалась и врезалась во все. Я помог ей разуться и снять сползшие джинсы, уложил ее в кровать, сам спал под пледом на кресле. Она проснулась со страшным похмельем и очень смущенная. Мы вместе 27 лет, и она все еще великолепна

winterprojectпользователь Reddit

Да. У нее были ко мне чувства, и я не хотел с ними играть. Она хороший человек

Vacuzпользователь Reddit

Один комментатор рассказал, что для него причиной отказаться от секса прямо посреди интимного контакта стала эмоциональная невовлеченность женщины.

После второго свидания у нее дома мы целовались, я сделал ей куннилингус, она кончила. Потом сказала, что не делает минет из принципа и что ей не нравится секс. Просто она хотела бы, чтобы я кончил поскорее, чтобы все это завершилось. «Но я все-таки хотела бы, чтобы тебе было хорошо». Мой пенис оторопел и отказался участвовать в этом

BostonFishGolfпользователь Reddit
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Еще один мужчина утверждает, что отказался от секса, потому что у него было недостаточно опыта. Он не чувствовал, что это была подходящая партнерша.

Если бы я согласился, это был бы мой первый раз. А она была под кайфом, и я ее даже не знал

Cute_Lavishness_5908пользователь Reddit

Ранее на Reddit обсудили варианты ответов на предложение секса втроем, поступившее от друга. Большинство пользователей сети посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями, потому что это может разрушить либо дружбу, либо отношения.

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    Александра Лисица
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