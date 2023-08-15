Мужчины перечислили причины отказаться от предложенного секса

Мужчины на Reddit заявили, что отказывались от секса из благородных побуждений

Пользователи форума Reddit назвали причины, по которым отказывались от предложенного женщиной секса. Свои реакции на женскую инициативу они перечислили в ответ на вопрос в разделе AskReddit.

Некоторые мужчины заявили, что отказаться от интимного контакта их заставили благородные побуждения — они не хотели пользоваться слабостью партнерши в трудный момент.

Она была красоткой, великолепной, я ей в подметки не годился. Недавно оба мы вырвались из плохих отношений. Она пришла в мою комнату рано утром, пьяная вдрабадан, попыталась соблазнительно раздеться, но оступалась и врезалась во все. Я помог ей разуться и снять сползшие джинсы, уложил ее в кровать, сам спал под пледом на кресле. Она проснулась со страшным похмельем и очень смущенная. Мы вместе 27 лет, и она все еще великолепна winterproject пользователь Reddit

Да. У нее были ко мне чувства, и я не хотел с ними играть. Она хороший человек Vacuz пользователь Reddit

Один комментатор рассказал, что для него причиной отказаться от секса прямо посреди интимного контакта стала эмоциональная невовлеченность женщины.

После второго свидания у нее дома мы целовались, я сделал ей куннилингус, она кончила. Потом сказала, что не делает минет из принципа и что ей не нравится секс. Просто она хотела бы, чтобы я кончил поскорее, чтобы все это завершилось. «Но я все-таки хотела бы, чтобы тебе было хорошо». Мой пенис оторопел и отказался участвовать в этом BostonFishGolf пользователь Reddit

Еще один мужчина утверждает, что отказался от секса, потому что у него было недостаточно опыта. Он не чувствовал, что это была подходящая партнерша.

Если бы я согласился, это был бы мой первый раз. А она была под кайфом, и я ее даже не знал Cute_Lavishness_5908 пользователь Reddit

Ранее на Reddit обсудили варианты ответов на предложение секса втроем, поступившее от друга. Большинство пользователей сети посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями, потому что это может разрушить либо дружбу, либо отношения.