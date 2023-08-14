В сети обсудили варианты реакции на предложение секса втроем от друга

На Reddit посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями

Пользователи форума Reddit обсудили варианты ответов на предложение секса втроем, поступившее от друга. Возможные реакции на такую инициативу они перечислили в ответ на вопрос в раздела AskReddit.

Большинство пользователей сети посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями, потому что это может разрушить либо дружбу, либо отношения.

Я бы сказал — спасибо, но нет. И никогда бы не напоминал об этом saucytopcheddar пользователь Reddit

Спасибо, но нет. Это не в моем стиле, но вы повеселитесь Bergfurgaler пользователь Reddit

Некоторые предлагают отшутиться.

Если бы я хотел разочаровать двух человек сразу, я бы пригласил родителей на ужин BeefInGR пользователь Reddit

Другие пользователи посоветовали согласиться, чтобы исследовать свою сексуальность.

Я бы согласился. Спросил бы про границы, обязательной была бы химия между нами. Должно быть весело и приятно, почему нет dngtnc пользователь Reddit

Ранее люди, избегающие секса до брака, объяснили, почему они решили отложить интимные отношения. Одна из пользовательниц рассказала, что ее знакомая объясняла свой выбор желанием прожить с партнером вместе всю жизнь.