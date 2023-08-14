Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 14 августа 2023Забота о себе

В сети обсудили варианты реакции на предложение секса втроем от друга

На Reddit посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями

Фото: Axel Bueckert / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit обсудили варианты ответов на предложение секса втроем, поступившее от друга. Возможные реакции на такую инициативу они перечислили в ответ на вопрос в раздела AskReddit.

Большинство пользователей сети посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями, потому что это может разрушить либо дружбу, либо отношения.

Я бы сказал — спасибо, но нет. И никогда бы не напоминал об этом

saucytopcheddarпользователь Reddit

Спасибо, но нет. Это не в моем стиле, но вы повеселитесь

Bergfurgalerпользователь Reddit

Некоторые предлагают отшутиться.

Если бы я хотел разочаровать двух человек сразу, я бы пригласил родителей на ужин

BeefInGRпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Другие пользователи посоветовали согласиться, чтобы исследовать свою сексуальность.

Я бы согласился. Спросил бы про границы, обязательной была бы химия между нами. Должно быть весело и приятно, почему нет

dngtncпользователь Reddit

Ранее люди, избегающие секса до брака, объяснили, почему они решили отложить интимные отношения. Одна из пользовательниц рассказала, что ее знакомая объясняла свой выбор желанием прожить с партнером вместе всю жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции анонсировали визит Путина в ближайшие дни

    Блогерша застряла в латексном платье бренда Кардашьян во время примерки

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Финляндия заявила об отсутствии угрозы от России

    100-летняя юбилярша раскрыла доступный каждому секрет долголетия

    Заключен контракт на создание российской группировки СКИФ

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    На затопленное Приморье обрушатся дожди из-за нового тайфуна

    Запад обвинили в парализованности из-за Нигера

    Стало известно о продолжении купального сезона в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости