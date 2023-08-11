Избегающие секса до брака люди объяснили свой выбор

На Reddit объяснили отказ от секса до брака желанием прожить вместе всю жизнь

Люди, избегающие секса до брака, объяснили, почему они решили отложить интимные отношения. Эту тему они обсудили на форуме Reddit.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее знакомая объясняла свой выбор желанием прожить с партнером вместе всю жизнь.

Она хочет разделить этот опыт только с одним человеком за всю жизнь, хочет быть уверена, что они вместе навсегда, поэтому сначала хочет свадьбу. Интересно, что при этом она не возражает, чтобы у ее мужа был опыт, это только ее желание LeopardDependent4212 пользовательница Reddit

Некоторые отмечают, что стараются ждать не до брака, но значительное время, чтобы успеть построить серьезные отношения.

Секс — это очень интимно. Я хочу, чтобы партнерша разделяла эти ценности. Никаких претензий к тем, у кого более необязательные отношения, просто это не мое

xirathonxbox пользователь Reddit

Часть комментаторов признались, что откладывали сексуальный опыт до свадьбы из религиозных соображений, но после пожалели об этом.

Мне жаль упущенных возможностей. Было очень трудно ждать все пять лет романа, а потом вдруг перестать после свадьбы, это странно. Мы женаты уже семь лет, и я все еще переживаю, что грешу, когда мы вместе. Я совершенно запорола свое подсознание Jaded-Bonus-624 пользовательница Reddit

Ранее на Reddit мужчины рассказали, как относятся к рельефным мышцам на женском животе. Немало комментаторов заявили, что им не нравятся слишком рельефные, бодибилдерские мышцы у женщин.