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07:25, 10 августа 2023Забота о себе

Мужчины в сети оценили привлекательность кубиков пресса у женщин

Мужчины заявили, что им не нравятся слишком рельефные кубики пресса у женщин

Фото: kurhan / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали о том, как относятся к рельефным мышцам на женском животе. Привлекательность кубиков пресса у женщин они оценили в сети под соответствующим постом на форуме Reddit.

Немало комментаторов заявили, что им не нравятся слишком рельефные, бодибилдерские мышцы у женщин.

Чуть заметные кубики привлекательны, но если ими можно сыр натирать, это чересчур

Acceptable-Stay-3166пользователь Reddit

Зависит от того, насколько они выражены. Восемь резких кубиков? Нет. В тонусе, подтянутое тело? Абсолютно да

metaknight95пользователь Reddit

Для других кубики являются признаком здоровья и заботы о себе.

Человек, остающийся в форме и заботящийся о себе, всегда привлекателен

GrilledStuffedDragonпользователь Reddit
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Многие заявили, что если женщина кажется привлекательной, то мужчине понравятся и ее кубики, и небольшой животик.

Если женщина кажется мне красивой, ее кубики — просто эстетичная черта. Я не считаю кого-то привлекательной только за то, какой у нее живот, по-своему сексуальны и небольшой жирок, и кубики

DreamedJewel58пользователь Reddit

Ранее пользователи интернета назвали правила, которых, на их взгляд, стоит придерживаться во время секса в гостях, или принимая гостей, планирующих интим. Людям, которые желают заниматься сексом в гостях, посоветовали делать это дома только у близких друзей.

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    Александра Лисица
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