Мужчины в сети оценили привлекательность кубиков пресса у женщин

Мужчины заявили, что им не нравятся слишком рельефные кубики пресса у женщин

Мужчины рассказали о том, как относятся к рельефным мышцам на женском животе. Привлекательность кубиков пресса у женщин они оценили в сети под соответствующим постом на форуме Reddit.

Немало комментаторов заявили, что им не нравятся слишком рельефные, бодибилдерские мышцы у женщин.

Чуть заметные кубики привлекательны, но если ими можно сыр натирать, это чересчур Acceptable-Stay-3166 пользователь Reddit

Зависит от того, насколько они выражены. Восемь резких кубиков? Нет. В тонусе, подтянутое тело? Абсолютно да metaknight95 пользователь Reddit

Для других кубики являются признаком здоровья и заботы о себе.

Человек, остающийся в форме и заботящийся о себе, всегда привлекателен GrilledStuffedDragon пользователь Reddit

Многие заявили, что если женщина кажется привлекательной, то мужчине понравятся и ее кубики, и небольшой животик.

Если женщина кажется мне красивой, ее кубики — просто эстетичная черта. Я не считаю кого-то привлекательной только за то, какой у нее живот, по-своему сексуальны и небольшой жирок, и кубики

DreamedJewel58 пользователь Reddit

Ранее пользователи интернета назвали правила, которых, на их взгляд, стоит придерживаться во время секса в гостях, или принимая гостей, планирующих интим. Людям, которые желают заниматься сексом в гостях, посоветовали делать это дома только у близких друзей.