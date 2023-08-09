Названы правила секса в гостях

Пользователи интернета назвали правила, которых, на их взгляд, стоит придерживаться во время секса в гостях, или принимая гостей, планирующих интим. Взглядом на такие ситуации они поделились на форуме Reddit.

Людям, планирующим заниматься сексом в гостях, посоветовали делать это дома только у близких друзей.

Важен контекст. Думаю, зависит от разных факторов. Продолжительность проживания: если одна ночь, не надо, если месяц, это точно будет. Гостевая комната или комната одного из членов семьи. В гостевой можно, в чьей-то небезопасно, особенно у детей. Близость с хозяином. Новые друзья или коллеги — не надо. Старые друзья — пожалуйста ASuspicious-Question пользователь Reddit

Кроме того, возбужденных гостей предупредили о необходимости хранить тишину.

Тишина — это ключевое. Нужно хотя бы попытаться сделать все в тайне. Если кто-то не таится, пусть потом рассказывает детали zsdr56bh пользователь Reddit

Некоторые хозяева принципиально против того, чтобы их гости занимались сексом.

Плевать, друзья это или члены семьи. После такого я их больше никогда не приглашу KariRose31 пользовательница Reddit

Ранее пользователи интернета назвали самые странные, на их взгляд, инциденты, происходившие с ними в постели во время секса. Среди них они часто упоминали случайную дефекацию.