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07:00, 9 августа 2023Забота о себе

Названы правила секса в гостях

Фото: Unsplash

Пользователи интернета назвали правила, которых, на их взгляд, стоит придерживаться во время секса в гостях, или принимая гостей, планирующих интим. Взглядом на такие ситуации они поделились на форуме Reddit.

Людям, планирующим заниматься сексом в гостях, посоветовали делать это дома только у близких друзей.

Важен контекст. Думаю, зависит от разных факторов. Продолжительность проживания: если одна ночь, не надо, если месяц, это точно будет. Гостевая комната или комната одного из членов семьи. В гостевой можно, в чьей-то небезопасно, особенно у детей. Близость с хозяином. Новые друзья или коллеги — не надо. Старые друзья — пожалуйста

ASuspicious-Questionпользователь Reddit

Кроме того, возбужденных гостей предупредили о необходимости хранить тишину.

Тишина — это ключевое. Нужно хотя бы попытаться сделать все в тайне. Если кто-то не таится, пусть потом рассказывает детали

zsdr56bhпользователь Reddit
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Некоторые хозяева принципиально против того, чтобы их гости занимались сексом.

Плевать, друзья это или члены семьи. После такого я их больше никогда не приглашу

KariRose31пользовательница Reddit

Ранее пользователи интернета назвали самые странные, на их взгляд, инциденты, происходившие с ними в постели во время секса. Среди них они часто упоминали случайную дефекацию.

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    Александра Лисица
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