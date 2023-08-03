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08:44, 3 августа 2023Забота о себе

Пользователи сети перечислили самые странные инциденты в постели

На Reddit назвали дефекацию в постели среди самых странных секс-инцидентов

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Пользователи интернета назвали самые странные, на их взгляд, инциденты, происходившие с ними в постели во время секса. Свои неловкие ситуации они перечислили на форуме Reddit.

Среди самых странных секс-инцидентов они часто упоминают случайную дефекацию.

Я вставил пробку от шампанского в анус и выпукал ее, чтобы повеселить жену, но случайно обкакался и заплакал

RonaldTheGiraffeпользователь Reddit

Во время позиции «догги» вставил большой палец ей в попу, и у нее случилась дефекация

Vegetable_Two_3904пользователь Reddit

Некоторые неловкие ситуации связаны с исполнением орального секса.

Случился приступ неостановимого чихания во время куннилингуса, а потом я не мог перестать смеяться

South_Birthday8074пользователь Reddit
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Другим странные случаи в постели обеспечивают домашние животные.

Пес начал трахать подушку рядом, пока я трахал жену. Я шлепнул его по заднице, крича: давай-давай! Она захохотала. Потом мы все втроем пошли ужинать

Findmyremoteпользователь Reddit

Ранее пользователи интернета назвали самые интересные и неожиданные, по их мнению, факты о сексе. Среди самых популярных ответов оказались общеизвестные вещи: например, что прерванный половой акт не является надежным способом предохранения, а также то, что женщинам легче достичь оргазма при стимуляции клитора.

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    Александра Лисица
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