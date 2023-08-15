Женщина схватила любовницу мужа за волосы и с криками провела по улице

SCMP: в Китае женщина публично унизила любовницу мужа и заставила ее извиниться

В китайском городском округе Чанша, провинция Хунань, женщина публично унизила любовницу мужа по фамилии Цзян и вызвала резонанс в сети. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По словам китаянки, муж завел роман с воспитательницей детского сада, куда ходит их дочь. Она утверждает, что застала возлюбленного с Цзян в постели. Женщина решила отомстить любовнице, публично унизив ее и рассказав о произошедшем в сети. Китаянка сняла на видео, как провела Цзян по улице, схватив ее за волосы с криками: «Смотрите все! Она — любовница».

После этого женщина опубликовала ролик в сети. «Она — воспитательница моей дочери. Ее фамилия Цзян. Она — отброс педагогического сообщества», — заявляет китаянка. Отмечается, что воспитательница также опубликовала видео на своей странице в китайской социальной сети WeChat. Затем она признала, что спала с мужчиной, попросила прощения у его жены и назвала себя бессовестной. Предполагается, что китаянка заставила Цзян извиниться. Как сообщили в детском саду, после инцидента воспитательница уволилась.

Опубликованный в сети ролик посмотрели десятки миллионов китайских пользователей.

Ранее сообщалось, что невеста, получившая пикантные фотографии своего жениха с любовницей, отомстила ему прямо во время свадьбы. Девушка узнала об измене из анонимного текстового сообщения накануне церемонии.

