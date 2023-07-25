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08:38, 25 июля 2023Из жизни

Невеста узнала об изменах жениха и отомстила ему на свадьбе

Daily Mirror: невеста во время свадьбы отомстила изменившему ей жениху

Фото: Nikki Gibson / Unsplash

Невеста, получившая пикантные фотографии своего жениха с любовницей, отомстила ему прямо во время свадьбы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка узнала об измене из анонимного текстового сообщения накануне церемонии. Неизвестная прислала ей серию компрометирующих скриншотов и снимков, подписанных словами: «Я бы не вышла за него замуж. А ты?»

Проверив даты, невеста убедилась, что жених изменяет ей уже несколько месяцев. При этом некоторые сообщения любовнице были отправлены всего за несколько дней до свадьбы.

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Когда девушка показала фото подругам, те посоветовали ей немедленно позвонить жениху и отменить свадьбу, но она решила поступить иначе.

Во время церемонии невеста объявила гостям: «Свадьбы не будет». Она добавила, что ее жених не тот, за кого она его принимала.

Затем девушка достала телефон и вслух прочитала переписку несостоявшегося мужа с любовницей, после чего молча ушла из храма.

Ранее сообщалось, что девушка из Великобритании узнала об измене бойфренда и уличила его в неверности с помощью необычного подарка на день рождения. Она преподнесла ему специально заказанный сертификат с надписью об измене.

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    Анна Володина
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