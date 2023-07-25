Невеста узнала об изменах жениха и отомстила ему на свадьбе

Daily Mirror: невеста во время свадьбы отомстила изменившему ей жениху

Невеста, получившая пикантные фотографии своего жениха с любовницей, отомстила ему прямо во время свадьбы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка узнала об измене из анонимного текстового сообщения накануне церемонии. Неизвестная прислала ей серию компрометирующих скриншотов и снимков, подписанных словами: «Я бы не вышла за него замуж. А ты?»

Проверив даты, невеста убедилась, что жених изменяет ей уже несколько месяцев. При этом некоторые сообщения любовнице были отправлены всего за несколько дней до свадьбы.

Когда девушка показала фото подругам, те посоветовали ей немедленно позвонить жениху и отменить свадьбу, но она решила поступить иначе.

Во время церемонии невеста объявила гостям: «Свадьбы не будет». Она добавила, что ее жених не тот, за кого она его принимала.

Затем девушка достала телефон и вслух прочитала переписку несостоявшегося мужа с любовницей, после чего молча ушла из храма.

Ранее сообщалось, что девушка из Великобритании узнала об измене бойфренда и уличила его в неверности с помощью необычного подарка на день рождения. Она преподнесла ему специально заказанный сертификат с надписью об измене.