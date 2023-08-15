Губернатор объяснил громкие звуки в Ростовской области

Губернатор Голубев объяснил громкие звуки около Миллерово Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны утром 15 августа в районе Миллерово. Об этом он написал в Telegram.

Как пояснил Голубев, в ходе учебной тревоги охрана аэродрома отрабатывала из стрелкового оружия отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени. «Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам!» — добавил он.

30 июля Василий Голубев подтвердил падение беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района. В результате произошедшего была повреждена кровля частного дома и автомобиль.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.