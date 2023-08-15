В еще одной стране выступили против размещения военных баз США

В Лаосе выступили против размещения военных баз США в АСЕАН

Генеральный директор института промышленности и коммерции Министерства промышленности и торговли Лаоса Кеоморакот Сидлаконе выступил против размещения военных баз США в странах-участниках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в рамках ХI Московской конференции по международной безопасности. По мнению Кеоморакота, страны АСЕАН спорят между собой из-за разных подходов в мировой политике. В объединении существуют «две-три группы: одни за Запад, другие — нет».

«Несколько стран предлагают открыть военные базы США. Мы тоже сейчас следим за этим. Мы не хотим, чтобы были открыты военные базы иностранцами в АСЕАН», — отметил представитель министерства.

Кроме того, Кеоморакот рассказал о давней истории дипломатических отношений России и Лаоса и росте торгово-экономического сотрудничества. Представитель министерства подчеркнул, что Лаос «никогда не остановит эти дипломатические отношения».

Ранее на полях ХI Московской конференции по международной безопасности выступил глава СВР Сергей Нарышкин. Он назвал практику вторичных санкций «колониальной сущностью санкционной политики Вашингтона и его сателлитов». По его мнению, страны Запада занимаются присвоением себе власти над тем, что им не принадлежит.