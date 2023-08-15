Глава ГРУ заявил о планах США сорвать военное сотрудничество России и Вьетнама

Костюков: США запланировали сорвать военное сотрудничество России и Вьетнама

Начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил о планах США сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама. Об этом стало известно РИА Новости.

Помимо сотрудничества с Вьетнамом, он упомянул, что Вашингтон «препятствует реализации российских контрактов на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400». Кроме того, он привел в пример задержку реализации закупок Индонезией истребителей Су-35 и вертолетов Ми-17 и Филиппинами вертолетов Ми-171.

Костюков отметил, что США прибегают к технике «шантажа» в вопросах военно-технического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Россией.

Выступление главы ГРУ прозвучало на фоне слов президента США Джо Байдена о желании посетить Вьетнам. По его словам, Ханой хочет улучшить отношения с Вашингтоном и стать его крупным партнером.