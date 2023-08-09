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08:47, 9 августа 2023Мир

Байден захотел сблизиться с партнером России и Китая

Байден решил отправиться во Вьетнам для сближения с партнером России и Китая

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден решил отправиться во Вьетнам для сближения с партнером России и Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам политика, Ханой хочет улучшить отношения с Вашингтоном и стать его крупным партнером. «В ближайшее время я собираюсь во Вьетнам, потому что Вьетнам хочет изменить наши отношения и стать партнером», — сказал Байден во время своего выступления в Нью-Мексико.

Ранее в Пентагоне заявили о поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли). Американская сторона также осудила действия Пекина. «Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в осуждении усилий КНР чинить препятствия законным операциям на Второй отмели Томаса», — говорится в заявлении официального представителя военного ведомства Патрика Райдера

По его словам, Штаты остаются привержены американо-филиппинскому альянсу, назвав его «железным».

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    Виктория Кондратьева
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