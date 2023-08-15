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13:00, 16 августа 2023Наука и техника

Беспилотные автомобили обвинили в создании пробок

TRR: не подключенные друг к другу беспилотники могут создать дорожные пробки

Фото: ilozavr / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Университета штата Северная Каролина (США) рассказали об оптимизации дорожного движения с участием беспилотных автомобилей. Исследование было опубликовано в журнале Transportation Research Record (TRR).

По словам ученых, беспилотные автомобили можно будет обвинить в ухудшении ситуации на дорогах общего пользования, так как они будут создавать заторы и пробки. Американские специалисты заявили, что для оптимизации движения также необходимо, чтобы машины постоянно обменивались данными между собой.

В ходе эксперимента инженеры использовали вычислительную модель, которая учитывала поведение участников движения — обычных водителей (HV), водителей, передвигающихся на подключенных к сети машинах (CV), беспилотных автомобилей (AB) и беспилотников, подключенных к сети (CAV). Оказалось, что наиболее эффективно по дорогам передвигались подключенные к сети машины, которые постоянно обменивались данными друг с другом — при этом неважно, кто управлял автомобилем.

По словам ученых, беспилотные машины, не участвующие в обмене данными, будут склонны осторожно передвигаться по дорогам и медленнее проезжать перекрестки. Это связано с тем, что безопасность для беспилотника стоит на первом месте — так заложено в их программах.

В июле журналисты издания TechCrunch рассказали, что полиция США начала обращаться к видео, записанным такси-беспилотниками. Разработчики беспилотных автомобилей в ответ заявили, что предоставляют правоохранительным органам «минимум информации».

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    Андрей Ставицкий
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