Беспилотные автомобили обвинили в создании пробок

TRR: не подключенные друг к другу беспилотники могут создать дорожные пробки

Специалисты Университета штата Северная Каролина (США) рассказали об оптимизации дорожного движения с участием беспилотных автомобилей. Исследование было опубликовано в журнале Transportation Research Record (TRR).

По словам ученых, беспилотные автомобили можно будет обвинить в ухудшении ситуации на дорогах общего пользования, так как они будут создавать заторы и пробки. Американские специалисты заявили, что для оптимизации движения также необходимо, чтобы машины постоянно обменивались данными между собой.

В ходе эксперимента инженеры использовали вычислительную модель, которая учитывала поведение участников движения — обычных водителей (HV), водителей, передвигающихся на подключенных к сети машинах (CV), беспилотных автомобилей (AB) и беспилотников, подключенных к сети (CAV). Оказалось, что наиболее эффективно по дорогам передвигались подключенные к сети машины, которые постоянно обменивались данными друг с другом — при этом неважно, кто управлял автомобилем.

По словам ученых, беспилотные машины, не участвующие в обмене данными, будут склонны осторожно передвигаться по дорогам и медленнее проезжать перекрестки. Это связано с тем, что безопасность для беспилотника стоит на первом месте — так заложено в их программах.

В июле журналисты издания TechCrunch рассказали, что полиция США начала обращаться к видео, записанным такси-беспилотниками. Разработчики беспилотных автомобилей в ответ заявили, что предоставляют правоохранительным органам «минимум информации».