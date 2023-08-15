Наряд блогерши сочли неуместным в парке развлечений из-за неожиданной детали

Блогерша с никнеймом @southerndisneybelle посетила парк развлечений «Диснейуорлд» во Флориде, США, и ее наряд сочли неуместным из-за неожиданной детали. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась на аттракционы в подчеркивающем грудь кожаном корсете и длинной юбке со шлейфом. При этом на ее одежду обратили внимание сотрудники парка, которые заявили, что она не соблюла установленный на территории данного центра дресс-код.

Инфлюэнсерша решила, что проблема заключалась в корсете, который можно было расценить как откровенный. Однако в правилах внешнего вида посетителей указано, что запрещены предметы гардероба, которые касаются земли или волочатся по ней. В свою очередь, представители «Диснейуорлда» не стали выгонять юзершу, а помогли ей скорректировать длину юбки с помощью английской булавки.

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