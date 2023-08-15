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14:11, 15 августа 2023Экономика

Ключевой ставке предрекли новый рост

Экономист Юденков: ЦБ может повысить ключевую ставку еще на один процент

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) может повысить ключевую ставку еще на один процент ввиду роста инфляции. Решение может быть продиктовано попыткой стабилизации валютных курсов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Ставку будут поднимать в любом случае. Обычно в августе у нас дефляция, а тут инфляция. Может, поднимут ставку еще на один процент, а дальше будут смотреть, что произойдет с долларом. Ведь фактор риска — это, скорее, даже не инфляция сама по себе, а доллар. В ЦБ надеются, что, повышая ставку, они как-то его зажмут, но разрешение оставлять валютную выручку за рубежом является главным дестабилизирующим фактором», — считает Юденков.

Экономист уверен, что именно решение о возвращении валютной выручки в страну способно стабилизировать курсы валют и призвал ЦБ к восстановлению этого ограничения.

«Это ограничение нужно срочно возвращать, потому что спекулянты сейчас здорово отыгрываются на происходящем, что мы и видим. Это необходимо для регулирования курса доллара», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в ЦБ допустили еще одно повышение ключевой ставки. В пресс-службе регулятора заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься с учетом усиления проинфляционных рисков.

На внеочередном заседании во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых.

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    Наталия Белова
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