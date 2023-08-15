Ключевой ставке предрекли новый рост

Экономист Юденков: ЦБ может повысить ключевую ставку еще на один процент

Центробанк (ЦБ) может повысить ключевую ставку еще на один процент ввиду роста инфляции. Решение может быть продиктовано попыткой стабилизации валютных курсов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Ставку будут поднимать в любом случае. Обычно в августе у нас дефляция, а тут инфляция. Может, поднимут ставку еще на один процент, а дальше будут смотреть, что произойдет с долларом. Ведь фактор риска — это, скорее, даже не инфляция сама по себе, а доллар. В ЦБ надеются, что, повышая ставку, они как-то его зажмут, но разрешение оставлять валютную выручку за рубежом является главным дестабилизирующим фактором», — считает Юденков.

Экономист уверен, что именно решение о возвращении валютной выручки в страну способно стабилизировать курсы валют и призвал ЦБ к восстановлению этого ограничения.

«Это ограничение нужно срочно возвращать, потому что спекулянты сейчас здорово отыгрываются на происходящем, что мы и видим. Это необходимо для регулирования курса доллара», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в ЦБ допустили еще одно повышение ключевой ставки. В пресс-службе регулятора заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься с учетом усиления проинфляционных рисков.

На внеочередном заседании во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых.

