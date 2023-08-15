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10:04, 15 августа 2023Путешествия

Россиянка съездила на пляж в Татарстане и описала отдых фразой «как-то противно»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на грязный пляж в Татарстане

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россиянка съездила на пляж Лаишево в Татарстане и описала отдых в республике фразой «как-то противно». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, местами песок на пляже был чистый, а местами появлялись грязь, мусор и пакеты. На набережной отдыхающая заметила бродячих собак, а недалеко от людного места вдоль берега лежала пойманная рыбаками рыба. «Здесь, наверное, претензии к рыбакам, которые туда приходят, или же волнами как-то выбрасывает. Но видеть это, сами понимаете, не очень приятно», — объяснила читательница портала.

Она также пожаловалась, что во время ее отдыха туалеты на пляже были закрыты, а на спасательных вышках никто не дежурил. «На пляже очень много людей. К сожалению, некоторые вообще не знают о вежливости и о культурном поведении.
Видела, как один мужчина курил прямо на пляже, а потом бросил окурок в песок», — рассказала россиянка.

Автор понадеялась, что все недостатки исправят, так как это место популярно среди туристов в России. При этом она усомнилась, что еще когда-нибудь туда приедет.

Ранее российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово».

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    Зарина Дзагоева
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