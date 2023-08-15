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11:04, 15 августа 2023Культура

Актриса из сериала «Кухня» рассказала о домогательствах со стороны продюсера

Актриса из «Кухни» Темичева рассказала о домогательствах со стороны продюсера
Ирина Темичева

Ирина Темичева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Ирина Темичева, известная по роли официантки Евы в сериале «Кухня», рассказала о домогательствах со стороны известного продюсера. Об этом она сообщила в интервью с издание Teleprogramma.

Артистка призналась, что получила «неоднозначное предложение» от кинематографиста, личность которого предпочла не раскрывать, и дала ему категорический отказ. Темичева добавила, что старалась избегать места, где появлялся этот человек.

«Это было ужасно неприятно. Бывает сложно, когда размышляешь над подобным предложением или "ведешься" на него, а потом не получаешь желаемого. А когда сразу говоришь "нет", и тебя убирают из проекта и отовсюду, где есть этот человек, — просто чувствуешь обиду из-за самой ситуации», — отметила актриса.

Ранее американский актер, исполнивший роль Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях.

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    Анастасия Астахова
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