Звезда «Секса в большом городе» впервые прокомментировал обвинения в насилии

Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот прокомментировал обвинения в насилии

Американский актер, исполнивший роль Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях. Об этом сообщает USA Today.

Артист отметил, что никаких уголовных дел против него заведено не было. Он также добавил, что вступал в половые связи с женщинами по обоюдному согласию.

Мне не о чем давать показания и рассказывать свою историю, привлекать свидетелей. Есть еще более абсурдные дополнения, совершенно нелепые, не имеющие никакой фактической основы. И мне не нравится говорить об этом, потому что как только я это сделаю, вы или Daily Mail напишете, а мне не хочется, чтобы мои дети видели это Крис Нот актер

При этом Нот подтвердил, что действительно изменял своей жене, заявив, что на нее это повлияло «разрушающе».

В 2021 году две женщины, незнакомые между собой лично, сообщили, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась третья женщина. По словам потерпевшей, Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.

Позже сообщалось, что сцена с участием Нота была вырезана из финального эпизода сериала «И просто так» на фоне обвинений в изнасилованиях и домогательстве. Помимо этого, актер лишился роли в телепроекте CBS «Уравнитель».

Ранее в августе рэперша Lizzo впервые прокомментировала обвинения в домогательствах.