Дизайнер Том Форд купил дом детства супруги бывшего президента США

WSJ: дизайнер Том Форд купил дом детства Жаклин Кенндеди за 52 миллиона долларов

Американский дизайнер Том Форд приобрел дом, где часть своего детства провела супруга бывшего президента США Джона Кеннеди Жаклин. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Жаклин Кеннеди-Онассис в детстве проводила лето в поместье, расположенном в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, когда домом владел ее дедушка, юрист и биржевой маклер Джон Верну Бувье-младший. Сумма сделки за недвижимость 1917 года постройки составила 52 миллиона долларов (около 5,12 миллиарда рублей).

Площадь объекта составляет 789,7 квадратных метра, среди его особенностей — наличие створчатых окон и потолочных балок. Кроме того, на участке размером почти три гектара расположены особняк, в котором есть восемь спален, а также гостевой дом с двумя спальнями, коттедж для персонала, бассейн и гараж на три машины с мастерской.

О продаже поместья стало известно в мае 2023 года. Изначально его бывший владелец, коммерческий и кинопродюсер Дэвид Зандер, просил за покупку недвижимости 55 миллионов долларов.

