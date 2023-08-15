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06:00, 15 августа 2023Среда обитания

Дизайнер Том Форд купил дом детства супруги бывшего президента США

WSJ: дизайнер Том Форд купил дом детства Жаклин Кенндеди за 52 миллиона долларов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский дизайнер Том Форд приобрел дом, где часть своего детства провела супруга бывшего президента США Джона Кеннеди Жаклин. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Жаклин Кеннеди-Онассис в детстве проводила лето в поместье, расположенном в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, когда домом владел ее дедушка, юрист и биржевой маклер Джон Верну Бувье-младший. Сумма сделки за недвижимость 1917 года постройки составила 52 миллиона долларов (около 5,12 миллиарда рублей).

Площадь объекта составляет 789,7 квадратных метра, среди его особенностей — наличие створчатых окон и потолочных балок. Кроме того, на участке размером почти три гектара расположены особняк, в котором есть восемь спален, а также гостевой дом с двумя спальнями, коттедж для персонала, бассейн и гараж на три машины с мастерской.

О продаже поместья стало известно в мае 2023 года. Изначально его бывший владелец, коммерческий и кинопродюсер Дэвид Зандер, просил за покупку недвижимости 55 миллионов долларов.

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    Полина Кислицына
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