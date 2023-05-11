В США продадут дом детства супруги бывшего президента США

В Нью-Йорке выставили на продажу дом детства жены президента Джона Кеннеди Жаклин

В США выставили на продажу дом, где часть своего детства провела жена бывшего президента страны Джона Кеннеди Жаклин. На данный момент объект принадлежит кинопродюсеру Дэвиду Зандеру, сообщает Dirt.

Нынешний владелец попросил за особняк 55 миллионов долларов. Дом, расположенный в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, был построен в 1917 году. Семья будущей первой леди приобрела его в 1925 году, однако более чем через 20 лет продала и переехала в другое место. Продюсер владеет особняком с 2018 года, тогда он потратил на дом 24 миллиона долларов.

Сегодня поместье занимает почти три гектара. На участке расположены особняк, в котором есть восемь спален, а также гостевой дом с двумя спальнями, коттедж для персонала, бассейн и гараж на три машины с мастерской.

В мае 2021 года в Вашингтоне на продажу выставили дом, где в 1963 году укрывалась Жаклин Кеннеди. Тогда за резиденцию в районе Джорджтаун попросили 10 миллионов долларов.