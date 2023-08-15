Машинист отказался вести поезд из-за секса в кабине

Машинист застал в поезде занимавшуюся сексом пару и отказался вести состав

В Испании поезд задержали на полчаса из-за секса в кабине машиниста. Об этом сообщает Sur in English.

9 августа поезд, который должен был выехать вечером из города Тортоза в Барселону, отправился с опозданием в 30 минут, потому что машинист застал в кабине наполовину обнаженного проводника с некоей девушкой. Пара занималась сексом прямо на панели управления.

Увиденное возмутило машиниста. Он отказался прикасаться к панели управления и вести поезд и оповестил о произошедшем начальство. В результате компания-оператор Renfe была вынуждена вывести на пути новый состав. Поезд, в котором пара занималась сексом, остался в Тортозе в ожидании санитарной обработки.

В отношении проводника было возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось, что в Уганде пару застали за сексом на алтаре церкви. После происшествия прихожане отказались посещать службы, пока священнослужители не проведут в храме очистительный ритуал.