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06:59, 10 июля 2023Из жизни

Пара осквернила церковь сексом на алтаре

В Уганде прихожане отказались молиться в церкви, оскверненной сексом на алтаре

Фото: Daniele Colucci / Unsplash

В Уганде прихожане отказались молиться в церкви после того, как застали внутри пару, занимающуюся сексом на алтаре. Об этом сообщает Daily Monitor.

Инцидент произошел 4 июля в деревне Бугонья, провинция Каюнга. Прихожане заявили, что не желают посещать церковь до тех пор, пока, по их словам, «божий дом не очистят от сатанинского греха». Местные священнослужители после происшествия начали строгий пост с молитвами.

Пара, осквернившая церковь, не была частью паствы. Нарушителями стали 23-летний женатый католик, проживающий в деревне, и его любовница — мусульманка, которая гостила у матери. Они проникли в церковь через окно.

Жена мужчины поймала мужа за изменой с поличным, подняла шум и привела на место жителей деревни. Нарушителей арестовали под осуждающие крики селян. Головной убор женщины и футболка мужчины хранятся в здании Окружного совета в качестве улик

Джордж Уильям КандаПредседатель Окружного совета Бугоньи

Полуголых нарушителей привели в офис председателя Окружного совета Бугоньи Джорджа Уильяма Канда. Было заведено дело о супружеской неверности, однако через день изменник скрылся. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

По мнению Канда, это дело «не имеет срока давности», и преступник будет наказан, как только вернется в деревню.

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Лидер прихожан Англиканской церкви Бугоньи Аарон Комугиша сообщил журналистам, что священство провинции соберется вместе для специальной церемонии по очищению церкви, прежде чем там снова начнут проводить службы.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда узнала об измене мужа благодаря жуткому сну. В ночном кошмаре женщина увидела супруга с отрубленной головой.

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    Антонина Черташ
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