Женщина раскрыла измену мужа благодаря ночному кошмару

The Thaiger: в Таиланде женщина раскрыла измену мужа благодаря жуткому сну

Жительница Таиланда по имени Суниса узнала об измене мужа благодаря жуткому сну. Об этом сообщает The Thaiger.

В ночном кошмаре женщина увидела мужа с отрубленной головой. Суниса не придала сну большое значение. Однако в один из дней она вспомнила о ночном кошмаре, когда не смогла дозвониться до мужа, который уехал на работу. Мужчина не выходил на связь, и тогда обеспокоенная женщина связалась с его коллегой. Он заявил, что муж Сунисы не появлялся на работе.

Вечером женщина отправилась на поиски мужа и в конце концов нашла его машину, припаркованную у отеля. Суниса звонила мужчине до тех пор, пока он не вышел из номера. Там женщина обнаружила любовницу мужа и раскрыла его измену. По словам любовницы, она не знала, что мужчина женат, несмотря на то, что на его автомобиле была наклейка с надписью «место жены».

Суниса признается, что это не первая измена мужа. В прошлом женщина нашла в телефоне мужчины переписку с любовницей, однако простила его. Но когда Суниса узнала о второй измене, она все же решила подать на развод, а также потребовала компенсацию в размере 50 тысяч бат (119 тысяч рублей).

В ответ мужчина подал иск на Сунису. Помимо этого, его любовница обвинила женщину в киберпреступлениях и потребовала возмещения ущерба в размере 100 тысяч бат (238 тысяч рублей). Суниса также выдвинула обвинения против любовницы мужа. Она планирует добиться справедливости и возмещения ущерба, причиненного ей мужем-изменником и его любовницей.

Ранее сообщалось, что житель США, который всю жизнь изменял возлюбленным, устал от этого и завел четырех жен. Мужчина заявил, что благодаря открытой семье он больше не обманывает женщин.

