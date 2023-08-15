Начальник ГРУ заявил о намерении США создать сеть подконтрольных альянсов

Начальник ГРУ Костюков: США намерены создать сеть подконтрольных альянсов в АТР

США хотят создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая. О намерении Вашингтона заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, сообщает РИА Новости.

«Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов», — отметил он.

Костюков добавил, что США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, где ранее состоялось первое заседание американо-корейской группы по ядерным вопросам.

Ранее корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. В ходе патрулирования российские и китайские моряки отработали плавание в составе различных строев, а также организацию всех видов обороны отряда.