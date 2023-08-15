Подполковник Дэвис: Украине грозит крах из-за недооценки РФ и гордыни Зеленского

Украина столкнется с поражением из-за недооценки военного потенциала России, считает американский полковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал в статье для 19fortyfive.

Кроме того, по его словам, «гордыня» украинского лидера Владимира Зеленского также ведет страну к краху. Эксперт отметил, что Киеву вряд ли удастся добиться успеха на фронте с учетом военных, экономических и политических обстоятельств. Он указал, что украинская армия потеряла несколько десятков тысяч опытных военнослужащих «в качестве расплаты за территориальные приобретения».