В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Японии

У побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился на расстоянии 12 километров к юго-западу от города Хирара с населением около 34 тысяч человек. Он расположен на острове Мияко. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Информации о разрушениях и угрозе цунами не поступало. О пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

12 августа в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр был зафиксирован в восьми километрах к юго-западу от города Малатья. Там проживают почти полмиллиона человек. Отмечалось, что очаг залегал на глубине 17 километров.