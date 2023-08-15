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21:58, 15 августа 2023Мир

В Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Японии
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

У побережья Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился на расстоянии 12 километров к юго-западу от города Хирара с населением около 34 тысяч человек. Он расположен на острове Мияко. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Информации о разрушениях и угрозе цунами не поступало. О пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

12 августа в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр был зафиксирован в восьми километрах к юго-западу от города Малатья. Там проживают почти полмиллиона человек. Отмечалось, что очаг залегал на глубине 17 километров.

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    Марина Совина
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