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13:31, 16 августа 2023Мир

США передали Украине 50 вагонов для транспортировки зерна

Посол США Бринк: USAID передало Украине 50 вагонов для транспортировки зерна

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 50 вагонов для транспортировки зерна в Дунайские порты. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

«На этой неделе через USAID мы доставили 50 вагонов для перевозки зерна украинской компании "Нибулон", чтобы помочь транспортировать зерно в порты Дуная, откуда оно будет отправлено на мировые рынки», — написала она, добавив, что тем самым Вашингтон помогает Киеву «создавать и расширять альтернативные экспортные пути».

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва со своими партнерами прорабатывают альтернативы зерновой сделке для доставки украинского продовольствия в нуждающиеся страны.

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    Глеб Бажуткин
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