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13:06, 16 августа 2023Мир

Стало известно о работе России и ее партнеров над альтернативой зерновой сделке

Посол РФ Ерхов: Москва и ее партнеры прорабатывают альтернативы зерновой сделке

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Москва со своими партнерами прорабатывают альтернативы зерновой сделке для доставки украинского продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом в интервью турецкому агентству IHA сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — заявил он.

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Как указал дипломат, возобновление черноморской зерновой инициативы будет возможно только после выполнения требований российской стороны, которая «вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

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    Глеб Бажуткин
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