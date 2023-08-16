Стало известно о работе России и ее партнеров над альтернативой зерновой сделке

Посол РФ Ерхов: Москва и ее партнеры прорабатывают альтернативы зерновой сделке

Москва со своими партнерами прорабатывают альтернативы зерновой сделке для доставки украинского продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом в интервью турецкому агентству IHA сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — заявил он.

Как указал дипломат, возобновление черноморской зерновой инициативы будет возможно только после выполнения требований российской стороны, которая «вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.