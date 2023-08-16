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16:34, 16 августа 2023Мир

Подсчитано число действующих в Афганистане террористических группировок

Афганский дипломат Агбар насчитал 21 террористическую группировку в стране

Фото: Ali Khara / Reuters

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар подсчитал число действующих в стране террористических группировок. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам дипломата, в Афганистане находится порядка 21 террористической группировки, которые «представляют серьезную угрозу для региона и мира». «Мы становимся свидетелями закрытия техникумов и открытия медресе джихадистов. Это не шутки и они будут иметь тяжелые последствия», — отметил Агбар.

Он также раскритиковал движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). По мнению дипломата, движение «не смогло построить всеобъемлющее правительство».

Мохаммад Захир Агбар был назначен послом в Таджикистане еще до прихода к власти движения «Талибан». Он не признал решение временного правительства талибов о собственном снятии с должности и заявил, что продолжит выполнять функции посла.

Ранее стало известно, что бегущие в США от талибов афганцы пожаловались на депортацию в Афганистан. За последний год около 530 афганцев, которым было обещано переселение в США, стали жертвами депортации из Пакистана назад в Афганистан.

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    Максим Габриелян
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