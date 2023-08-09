Бегущие в США от талибов афганцы пожаловались на депортацию в Афганистан

CNN: афганцы, бегущие от талибов в США, стали жертвами депортации в Афганистан

За последний год около 530 афганцев, которым было обещано переселение в США, стали жертвами депортации из Пакистана назад в Афганистан, где у власти находится движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил представитель волонтерской группы Совета иммигрантов-беженцев Афганистана Хасиб Аафак в интервью CNN.

При этом он подчеркнул, что «это может быть заниженная оценка, поскольку многие афганцы были депортированы без документов», так как «пакистанские власти не делали исключения для ожидающих рассмотрения дел о визах в США».

Многие сотрудничавшие с представителями США афганцы все еще находятся в третьих странах в очереди на получение виз. Основным пунктом для беженцев остается Пакистан, где давление на них возрастает.

При этом в Государственном департаменте США заявляют о переселении порядка 90 тысяч афганцев в страну после эвакуации американских подразделений из Афганистана в 2021 году.

Ранее сообщалось о проведении встречи американских чиновников с представителями движения «Талибан» в Дохе. Ключевыми темами встречи были вопросы безопасности, прав женщин и борьбы с оборотом наркотиков.