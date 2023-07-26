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18:12, 26 июля 2023Мир

Представители США встретятся с «Талибаном»

Reuters: чиновники США встретятся с представителями «Талибана» в Дохе

Фото: Siddiqullah Khan / AP

Американские чиновники встретятся с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и «профессионалами-технократами» из ключевых афганских министерств в Дохе, пишет Reuters со ссылкой на Госдепартамент США. В ведомстве обсуждают вопросы безопасности, наркотиков и прав женщин.

Специальный представитель президента США по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник по делам афганских женщин и правам человека Рина Амири отправятся не только в катарскую столицу, но и в Казахстан.

В прошлом году представители Госдепартамента и Минфина США также провели встречу с представителями талибов и обсуждали пути решения гуманитарных вопросов на афганской территории. Встреча состоялась 27 июля в Ташкенте. Подобные мероприятия — редкость, пришедшее к власти в августе 2021-го движение талибов фактически находится в международной изоляции.

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    Виктория Кондратьева
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