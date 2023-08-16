Разведслужба Британии MI6 подготовила украинских военных для отправки в Африку

Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку «диверсионно-карательный отряд» из украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что данное решение было принято для противодействия сотрудничеству России и Африки. Служба безопасности и главное управление разведки Министерства обороны Украины помогли подобрать для отряда 100 военных с опытом на «восточном фронте». По данным источника, власти Украины по просьбе Лондона в июле 2023 года отдали соответствующие указания СБУ и ГУР.

Ранее бывший агент британской разведки Аластер Крук заявил, что Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону и тем самым полностью обезопасить небо над страной. По словам Крука, если бы страны Запада только попытались добиться бесполетной зоны, это означало бы их втягивание в вооруженный конфликт на Украине.

